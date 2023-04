Charleroi: un papy pervers, ou victime d'un complot?

Une fois de retour à la maison, la mère de la jeune mineure remarque le comportement particulier de son enfant . "Elle ne parle pas, reste dans son coin et est toute blanche", décrit le parquet. Tant bien que mal, la maman parvient à délier la langue de sa fille et reçoit des confidences inattendues. "Elle lui confie que son grand-père a glissé sa main sous sa robe et sous sa culotte pour lui toucher le sexe. Pendant ce temps-là, les autres enfants du couple jouaient dans le jardin", ajoute la substitute Vandeloise. L’enquête débute et le frère de la jeune victime est lui aussi interrogé. Lui aussi évoque des faits similaires dont il a été victime alors que son papy allait le reconduire à l’internat. "Il lui achetait même des bonbons pour qu’il se taise. À plusieurs reprises, le gamin confirme qu’il lui a touché les fesses, les parties intimes. Il a même vu son papy agir sur sa petite sœur, alors qu’il rentrait à ce moment-là dans la maison."

Ce lundi après-midi, Christian nie tout en bloc. "Ma fille me doit 3 000 euros. Si elle m’a mis brusquement dehors et a coupé les ponts avec moi, c’est probablement pour éviter que je lui réclame l’argent", se défend-il. Pour le parquet, par contre, on croit en la culpabilité du papy pour plusieurs raisons: les déclarations fournies par les petits-enfants sont jugées crédibles par les experts, sans oublier l’antécédent judiciaire spécifique de Christian. Ce dernier fut, en 1994, condamné pour le viol de sa belle-fille de l’époque, mineure.

Enfin, comme si cela ne suffisait pas, les propos tenus par le septuagénaire traduisent une réflexion plus que problématique sur les relations adultes-enfants. "Monsieur pense notamment qu’un enfant victime d’abus sexuels finira par oublier le traumatisme et finira sa vie sans problème. Il pense aussi qu’un pédophile perd plus dans ce type d’histoire et qu’un enfant qui rentre dans la salle de bains alors qu’un adulte s’y lave le fait uniquement pour voir le sexe de l’adulte", détaille le parquet. Pour tous ces éléments, une peine de 4 ans de prison est sollicitée.

La défense a plaidé l’acquittement. Jugement mi-mai.