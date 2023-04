L’aéroport de Charleroi bientôt mieux connecté aux gares SNCB

Dès le mois de juin, la ligne A (l’une des plus rentables de la zone TEC) deviendra la ligne Aérobus A1 reliant toujours Charleroi Central à Brussels South Charleroi Airport à raison de deux bus par heure. Avec des articulés de grande capacité, cette ligne fonctionnera non-stop toute l’année entre 4h30 et 23h30, afin de coller aux horaires des départs et arrivées d’avions. La fréquence sera d’un bus par demi-heure.

C’est une navette entre la gare SNCB de Fleurus et BSCA qui démarrera à la même période, dans un peu plus d’un mois. Le premier bus quittera la cité des Bernardins à 4h, soit le plus matinal du plan de transport du TEC carolo. En correspondance avec les trains de la ligne S61 (Wavre-Jambes via Ottignies, Fleurus, Charleroi et Namur), la circulation s’effectuera jusqu’à 23h à raison d’un bus par heure. Une fréquence qui sera doublée en décembre, quand la SNCB aura augmenté son offre de trains et lancé son IC vers Louvain. Là aussi, le service sera assuré 365 jours par an. Idem pour la ligne Aérobus A3 qui connectera la gare SNCB de Luttre à l’aéroport de Charleroi à raison de deux départs à l’heure, entre 4h30 et 23h30. En décembre, la ligne A1 se verra renforcée avec trois bus à l’heure au lieu de deux.

L’autre gros changement porte sur les itinéraires : “A l’avenir, nous souhaitons en effet que la ligne A1 desserve le zoning de Jumet (un arrêt devant l’ancienne aérogare). Pour ce faire, des travaux doivent être réalisés pour que les articulés puissent tourner autour du rond-point situé à l’entrée du zoning”, explique-t-on au TEC. La ligne A2 desservira le zoning d’Heppignies et s’arrêtera devant l’entreprise de travail adapté Entra (900 travailleurs) ainsi que devant le parking P3 de BSCA. Enfin, la ligne A3 desservira l’aéropôle de part et d’autre avec un arrêt “Gosselies ULB” à l’ouest devant le Biopark et un arrêt à l’est “Mermoz” ainsi que l’arrêt Heppignies “La Folie”.

“Une tarification spéciale à 6 euros sera mise en œuvre, sans pénaliser les titulaires d’abonnement, et avec une formule city pass intégrant le bus et le train”, ajoute Laurent Blanchart. Tout cela sera bientôt affiché en ligne sur le portail du TEC.