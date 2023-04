Le jeune Chimacien transforme une mobylette en version électrique

"Ce type de modification, appelé “retrofit”, existe déjà en France ou en Allemagne, avec des voitures ou des mobylettes, confie l’enseignant. Le retrofit d’un deux-roues consiste à enlever le moteur à explosion, le réservoir et le système de transmission, puis à ajouter le moteur électrique, la batterie et le contrôleur. L’alternateur traditionnel est transformé en alternateur-moteur."

Olivier Vannieuwenhuyze a réalisé un test sur la mobylette de son grand-père, avant de superviser l’initiative de son élève.

"À part l’achat d’une batterie neuve, j’ai récupéré d’anciennes pièces qui ont servi à transformer la motorisation de la mobylette, explique Nolan Putman. J’ai aussi fait fabriquer sur mesure le boîtier du carter électrique avec l’imprimante 3D dont dispose l’école. Au final, plusieurs disciplines ont été utilisées pour finaliser mon projet de fin d’études. Pour le coût, nous sommes aux alentours de 600 €. Cela a été financé par l’école. Au niveau performances, la mobylette a une autonomie de 15 à 20 km et peut atteindre la vitesse de 25 km/h. Ce qui est largement suffisant pour effectuer de petits déplacements quotidiens."

Pas autorisé sur la route

Plein d’idées, le jeune Nolan Putman est déjà assuré d’un emploi dès sa scolarité terminée, en juillet prochain.

Afin de se rapprocher du look original de la machine, il reste au futur diplômé à fabriquer un cache approprié pour dissimuler le moteur électrique. Seul bémol: n’étant pas homologuée, cette mobylette "retrofit" ne peut pas être utilisée sur la route. C’est pourtant le cas dans les pays voisins ! Et dans le contexte climatique et économique actuel, ce genre de projet mériterait d’être soutenu et encouragé.