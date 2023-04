“Le secteur public doit reprendre la main” sur le site de Caterpillar: les métallos FGTB veulent changer de stratégie

À lire aussi

Ivan Del Percio, vous êtes président des métallos FGTB Hainaut-Namur. Que vous inspirent les deux tentatives avortées de reconversion du site ?

"Nous n’avons jamais basculé dans l’euphorie que pouvait susciter l’emballement du monde politique. Charleroi avait besoin de bonnes nouvelles, et ça arrivait à point nommé : le projet de Thunder Power laissait entrevoir une réindustrialisation du domaine, celui de Legoland avait le mérite d’ouvrir des perspectives d’emploi pour les moins qualifiés. Mais le politique a précipité les choses. Par deux fois, nos gouvernants ont créé de l’espoir en vendant la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Les partenaires économiques se sont dérobés. Il faut en tirer les leçons."

Quels enseignements en retirez-vous ?

"Qu’il ne faut pas tout attendre du privé. Cessons d’espérer l’arrivée d’une multinationale providentielle. Notre fédération a analysé la situation : nous pensons qu’il faut partir des besoins de la région pour construire un projet durable avec les entreprises dont la Wallonie est actionnaire telles que la Sonaca (100 % du capital), la Sabca (50 %) ou NMLK (50 %). Le public doit se substituer au privé."

À quels besoins faites-vous référence ?

"Nous traversons une succession de crises : sanitaire, climatique, énergétique. Cela doit nous amener à nous questionner sur le rôle de l’industrie et de son importance dans les prochains défis à relever. En tant qu’organisation syndicale, nous sommes prêts à prendre nos responsabilités. La Région doit explorer de nouvelles pistes pour bâtir un projet industriel sérieux. Dans ce cadre, nous nous tenons à la disposition du politique pour en discuter avec lui."

Charleroi Métropole en a-t-elle les ressources ?

"Oui. Et même encore mieux que ça : la région en a les moyens, industriels et financiers. Il y a non seulement des ingénieurs de talent dans les entreprises à participation publique. Prenons la Sonaca : son expertise est reconnue au niveau international, le consortium Airbus l’a présenté comme un partenaire d’excellence. Quant aux moyens financiers, ils sont là : plan de relance, capacité d’investissement de Wallonie Entreprendre. Et j’en termine par le formidable site qu’est celui de Caterpillar, au cœur du nœud routier, à côté d’un aéroport, avec une réserve foncière de près de 100 hectares. C’est rare : faisons-en une opportunité !"