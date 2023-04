Gratuité à l'école: proactivité et investissements en fonds propres

La Ville prend ainsi intégralement à sa charge le coût des transports vers les piscines, les complexes sportifs et les lieux d’excursion, ce qui représente un budget annuel de 550 000 euros. “Nous intervenons aussi à hauteur de 0,8 million par an dans les frais d’organisation de séjour des classes de neige à Marcinelle en Montagne, de manière à réduire la quote-part des parents”, observe Julie Patte. La contribution peut même être ramenée à zéro si les familles entrent dans les conditions d’une aide du CPAS. En ce moment, Charleroi investit dans la création d’un lieu d’hébergement au centre de délassement de Marcinelle. Promis à une exploitation par un opérateur du tourisme social, ce lieu pourra accueillir des classes vertes à moindre coût. Organisation des Carolympiades (NdLR : une journée sportive pour les enfants), convention et subside à la maison des Maths (Kaleidi) qui offre des animations scolaires gratuites, incitation et accompagnement à l’obtention de la carte Mobib (déplacements gratuits sur les lignes du TEC Charleroi jusqu’à 12 ans pour un versement unique de 5 euros), activités gratuites proposées par des partenaires comme le Centre de Culture Scientifique, les mini entreprises, Tibi, etc., tarif préférentiel pour l’accès aux piscines scolaires et au cinéma, participation au parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA) sont d’autres mesures concrètes pour tendre vers la gratuité…