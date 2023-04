Quatre tirs sur Nicolas : onze ans de prison pour tentative de meurtre

Un cocktail détonant et explosif

Parce que le voisin a refusé de donner suite à la requête de Mehdi (qui lui a demandé de le ramener chez lui, à La Louvière), il a été touché à quatre reprises par des coups de feu. Face à la justice, la victime espérait enfin connaître les raisons de cette agression gratuite. En vain, puisque le prévenu évoquait une amnésie via la prise d’un cocktail dangereux et détonant : alcool, cannabis, cocaïne et Xanax.

Juste après avoir laissé Nicolas pour mort, gisant au sol, Mehdi a continué sa route pédestrement jusqu’à une habitation en travaux. Ce dernier se rappelait parfaitement bien d’avoir volé des vêtements et s’être changé sur place. Avant la tentative de meurtre et le vol de vêtements, Mehdi a bel et bien bouté le feu à l’appartement de son amie Carla. Grâce à l’intervention des proches de Mehdi, le parcours fou de ce dernier a finalement pris fin au poste de police.

Quatre ans de moins

Ce lundi après-midi, Mehdi fut finalement condamné à 11 ans de prison pour l’ensemble de son œuvre. C’est quatre années de moins que la peine initialement requise par le parquet contre l’homme décrit comme étant “antisociale, violent et qui n’a aucun respect pour les règles de notre société”.