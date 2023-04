Bois du Cazier: Jean-Louis Delaet quitte la direction, reprise par Colette Ista

Jean-Louis Delaet, une page se tourne pour vous. La page de votre vie ?

JLD: "Beaucoup de choses me relient à ce site de mémoire: mes études d’historien d’abord, avec un intérêt particulier pour l’histoire sociale et industrielle de Charleroi à laquelle j’ai commencé à consacrer une thèse en tant que jeune chercheur dans les années 1980. Ensuite, mon lieu de vie. J’ai grandi ici dans cette ville et j’y ai acquis une maison à 500 mètres du Bois du Cazier. En tant que secrétaire général de l’ASBL "Archéologie Industrielle de Charleroi", j’ai œuvré à la création du premier musée de l’Industrie aux Forges de la Providence devenues le Rockerill. L’idée de transférer ce musée à Marcinelle est venue de Jean-Claude Van Cauwenberghe, président de l’ASBL. Le Bois du Cazier me passionne depuis toujours: j’ai commencé à y organiser des visites en 1992, avec d’anciens mineurs. Ce site et moi étions faits quelque part l’un pour l’autre."

Sa conservation n’était pas gagnée d’avance…

JLD: "En effet. Dans les années nonante, des promoteurs immobiliers voulaient y implanter une grande surface, les bâtiments en ruine auraient pu disparaître. Grâce aux fonds Feder, le site a été littéralement ressuscité, arraché à une lente agonie. Je suis fier d’avoir contribué à en faire un lieu de conscience classé à l’Unesco avec trois autres anciens charbonnages wallons. Et le premier pôle de tourisme du pays noir en termes de fréquentation, devant le musée de la Photo."

Votre meilleur moment ?

JLD: "Il y a eu tant d’émotions. Je dirais la reconnaissance mondiale. Nous sommes devenus un site de renommée internationale, nous avons accueilli des chefs d’État et visiteurs de plusieurs continents. Le Bois du Cazier reste plus particulièrement attaché à l’identité italienne: 136 des 262 victimes de la catastrophe venaient d’Italie."

Quels sont les grands défis du futur ?

JLD: "Nous devons renforcer nos liens avec l’histoire du travail et des migrations, en créant un centre d’interprétation autour de cette thématique. Il faut aussi nous moderniser en nous inscrivant encore davantage dans le numérique, avec des expériences interactives susceptibles d’attirer un public rajeuni."

D’autres projets vous attendent. ?

JLD: "Oui, Paul Magnette m’a demandé de travailler à la conception d’un musée d’histoire de Charleroi qui serait hébergé à l’hôtel de ville. Notre cité a vécu une histoire extraordinaire, c’est un peu l’anthropocène de la révolution industrielle. Et un berceau du socialisme. Cette histoire mérite d’être mieux connue."

Colette Ista était déjà directrice adjointe depuis vingt ans

Colette Ista, vous sentez-vous prête à relever le challenge ?

CI: "Oui, avec une pointe d’appréhension et beaucoup de fierté, car le Bois du Cazier, c’est l’un des éléments de l’identité wallonne. J’en suis directrice adjointe depuis 2001, un peu avant son ouverture. Je m’y occupe de la gestion des ressources humaines et de l’organisation d’événements. J’entrerai officiellement en fonction le 2 mai. Et je sais que je peux compter sur une équipe formidable !"

Quels sont les projets qui vous tiennent le plus à cœur ?

CI: "Replacer la figure féminine au cœur de la découverte du site. Dans ce cadre, nous avons été les premiers en Belgique à adapter l’expo "Les femmes à la mine" présentée au centre historique minier de Lewarde dans le nord de la France. Plus tard, anticipant les journées du matrimoine, nous avons rendu hommage aux travailleuses des charbonnages, les hiercheuses, glaneuses, trieuses. Souvent invisibilisées, les femmes ont accompli des tâches admirables. Je pense aux assistantes sociales, aux infirmières lors de la catastrophe…"

Vous combattez aussi en faveur de la protection des sépultures des mineurs…

CI: "Ce sont les soldats de la bataille du charbon, nous avons envers eux un devoir de mémoire. Cela m’a amené à écrire aux communes de Charleroi Métropole pour les sensibiliser à la conservation de ces tombes. Un classement d’intérêt historique local est possible, certaines communes l’ont fait. Il faut le généraliser !"

Quel est votre plus beau moment ?

CI: "Avoir pu contribuer à sortir de l’anonymat des mineurs inconnus. Malheureusement, la procédure d’identification des victimes n’a pas abouti dans tous les cas, notamment pour Michele Cicora qui est à la base de cette recherche inédite en Belgique ! Lors de la reconnaissance des corps, il y a eu des erreurs. Et chacune d’elle prête à des conséquences très lourdes pour les descendants."

Et le pire moment ?

CI: "Perdre les témoins de la catastrophe a été chaque fois un déchirement. Leur parole était précieuse, ils nous manquent."

Quels sont désormais les grands défis à relever pour le Bois du Cazier ?

CI: "Continuer à moderniser le site et rajeunir notre public. Nous nous y employons de diverses manières: recours à des moyens de découverte interactifs, comme les escape games ou le jeu de réalité virtuelle en cours de développement. Nous allons aussi revoir toute la scénographie du musée de l’Industrie, dans le même esprit que celle de l’espace 8 août. Le lien du charbonnage avec la nature et les terrils proches est un autre facteur d’attractivité."