Cédric cogne sa compagne, sa fille mineure et son oncle de 66 ans : “j’ai trop bu, beaucoup trop bu”

Après la mineure, c’est le grand-oncle de Cédric (66 ans) qui tente de le raisonner. Mais lui aussi reçoit des coups. C’est finalement la tante de la famille, alertée par la fille aînée de Cédric, qui prévient à temps la police. Ce mardi matin, face à la justice, Cédric fait profil bas et assume ses responsabilités. D’après lui, la cause de cette scène est sans conteste la consommation excessive de Whisky. “J’avais trop bu, beaucoup trop bu. Quand je buvais, ça dégénérait d’office”, admet le paternel.

L’une des filles abonde dans le même sens, déclarant aux policiers “plus il boit, plus il donne des coups”. Depuis ce déferlement de violence, Cédric a perdu sa compagne et jure ne plus consommer une seule goutte d’alcool. Ce qui réjouit le parquet et qui semble correspondre aux rapports de la commission de probation. “Tout est positif, il prouve qu’il est abstinent à l’alcool et semble s’être remis en question. ” Malgré un antécédent similaire dans le passé judiciaire du prévenu, le parquet ne s’oppose pas à lui octroyer un sursis probatoire avec une peine de 6 mois de prison.

Me Cigna, à la défense, opte plutôt pour une peine de travail. Jugement dans un mois.