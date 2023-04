À cheval sur Marcinelle et Couillet, le quartier Hublinbu et les rues voisines ont bénéficié de travaux de rénovation ces dernières années. Une nouvelle phase sera entamée dans quelques jours avec la rénovation du rond-point situé à l’extrémité de l’avenue de l’Europe. Des aménagements de sécurité (ralentisseurs) seront posés une fois les travaux terminés.

“Offrir des conditions de circulation optimales aux habitants est indispensable”, explique l’Échevin des Travaux Eric Goffart. Et de poursuivre “Les chantiers sont nombreux et ambitieux et ils sont nécessaires pour permettre à la Ville de se développer et d’offrir un cadre de vie agréable à ses citoyens. Ces réfections donnent un nouvel attrait au Centre de Délassement, mais également aux alentours, puisque depuis plusieurs années, les services ont finalisé la rénovation des avenues des Muguets, des Tilleuls, du Zénith, des Trois Tilleuls, du Sud, de la Prévoyance et du Panorama”.

Les équipes viennent de terminer la rénovation de l’avenue de l’Europe, de l’avenue de la Petite Suisse (dernière rénovation en 1993) et de l’avenue des Lacs (dernière rénovation en 1998). Une nouvelle phase sera entamée dans quelques jours avec la rénovation du rond-point situé à l’extrémité de l’avenue de l’Europe.

Durée estimée du chantier : 7 jours.

Des déviations seront mises en place.

Déviation 1 : À partir de la rue Dupierreux, via le rond-point N5, route de Philippeville, rue de Nalinnes, rue Trieu Plaqueu, rue des Fougères, dans les deux sens. À partir des autres voies d’accès depuis et vers le rond-point concerné par les travaux, via :

Déviation 2 : Avenue du Panorama, avenue des Trois Tilleuls, rue de la Prévoyance.

Déviation 3 : Avenue de l’Europe, rue de l’Amérique, rue Cité Jardin vers Dupierreux.