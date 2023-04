Ces Nouveaux espaces de tri ont été spécifiquement conçus par les acteurs publics avec un mot d’ordre : simplicité et praticabilité, afin de répondre aux besoins des résidents des habitats verticaux de La Sambrienne.

Concrètement, chaque espace de tri est protégé par une clôture, couvert par un système de caméras de surveillance et accessible uniquement aux locataires. Une porte d’accès spécifique est prévue pour les résidents qui souhaitent se défaire de leurs déchets et une autre pour le personnel de Tibi et de la Sambrienne afin de gérer les espaces, et notamment de procéder à la vidange des conteneurs. L’espace de tri est accessible à tout moment sans contraintes de jours de ramassages en porte-à-porte.

Sont récoltés : les sacs verts, les sacs bleus, les papiers cartons, les verres incolores et colorés et les sacs blancs traditionnels.

Des espaces spécifiques sont destinés à recevoir les déchets pour une meilleure propreté dans les espaces de vie. ©Ngom

Bien que le projet est destiné à s’étendre à plus grande échelle, pour l’instant trois espaces de tri sont déjà opérationnels depuis la mi-décembre. Deux sont situés à Couillet et un troisième à Montignies-sur-Sambre. Près de 110 ménages bénéficient actuellement de ce nouvel outil. À terme ce seront quelque 3 000 ménages qui pourront en profiter.

Cette nouvelle manière de procéder est une alternative réfléchie à ce qui a pu être considéré comme un demi-échec avec des poubelles enterrées comme à la Cité Parc.

Interrogés, les habitants se disent satisfaits de ces “mini-reyparcs”.

Une surveillance par caméra est aussi là pour repérer les “incivilités” et au terme d’une convention avec la police et les agents constatateurs de Charleroi, sanctionner les mauvais élèves.

Le projet a été possible grâce à des séances d’informations dans les quartiers avec les locataires.