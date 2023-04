Des QR Codes font leur apparition à Charleroi: une carte interactive pour les associations de jeunesse

Il s'agit, en l'occurrence, d'une "carte interactive" à disposition des jeunes sur le site web de la Ville de Charleroi. Maisons de jeunes, mouvements de jeunesses, organisations de jeunesses et A.M.O (accueils en milieu ouvert) actifs sur le territoire y sont répertoriés. On y trouve aussi les événements et un calendrier du secteur de la jeunesse, comme le Noël des Mômes ou Place aux Ados, ainsi que des informations sur les stages et plaines. "Toutes ces informations seront régulièrement mises à jour", précise l'échevin en charge Karim Chaïbaï (PS).