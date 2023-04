Dossier Caterpillar: Willy Borsus ne veut pas "d'une usine publique de quelque nature que ça soit"

À lire aussi

La réponse du ministre libéral a été pour le moins cinglante: "Je ne partage pas votre haine de l'entreprise et de l'investissement privé", a répondu Willy Borsus après avoir rappelé que les forces vives de la Wallonie étaient mobilisées pour donner un avenir au site abandonné par Caterpillar en 2016. Et d'affirmer: "Je ne plaiderai pas pour qu'on installe sur ce site une usine publique de quelque nature que ça soit. Mais nous (le gouvernement wallon, NdlR) sommes partants pour être partenaires et participer au capital, avec des partenariats tournés vers l'avenir. C'est ça, le futur de la Wallonie. Et le futur de la Wallonie, ça n'est pas cracher chaque fois sur le monde de l'entreprise."

Willy Borsus s'est fait applaudir par l'assemblée. Et quand Germain Mugemangango a repris le crachoir pour la réplique, parlant de "pragmatisme et de réalisme", selon lui, "puisque tout projet privé et les emplois que vous promettez sont en fait sous une épée de Damoclès, à savoir la possibilité pour des multinationales de multiplier ses dividendes", des voix se sont élevées de l'autre côté de l'hémicycle - voix visiblement très énervées par les propos du PTB.