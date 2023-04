Ils se disputent au sujet d’achat de plantes d’intérieur, ça tourne en violence conjugale

Quatre préventions sont reprochées, ce mardi matin, au prévenu originaire de Russie. Entre mars 2021 et janvier 2022, Daud a dévoilé une forme de violence assez inquiétante. Début mars 2021, Jeremy se rend à la police pour y déposer une plainte pour menaces verbales. Ce dernier confirme avoir eu une discussion houleuse avec Daud. “La victime confirme que le prévenu lui a dit “qu’il allait lui couper la tête et que s’il ne savait pas ce que c’était de jouer avec des Tchéchènes, il allait le savoir” et qu’il allait aussi lui couper les jambes”, indique le parquet.