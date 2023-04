Les stéroïdes ont fait de Cédric un vrai tyran au sein de sa famille

"Un ring de boxe à la maison"

Le 1er octobre 2020, la jeune Laura (prénom d’emprunt) confie vivre un enfer à la maison à la psychologue de son école. "Elles se rendent ensuite à la police où la jeune fille de 15 ans à l’époque répète tout. Son papa est violent avec sa maman, il porte régulièrement des coups sans raison. Et depuis mars 2020, il est violent avec elle et une de ses sœurs. Laura reçoit des coups derrière la tête et sa sœur est frappée sur tout le corps. La dernière scène de violence a eu lieu la veille", rappelle Me Lagneaux, tuteur ad hoc de la jeune plaignante. "J’ai très peur et je ne veux pas y retourner", ajoute la mineure d’âge en guise de conclusion.

Une visite policière s’impose au domicile familial. La maman confirme les dires de sa fille. Cédric insulte Laura de "p***", de "grosse vache" et dit de son autre fille "qu’elle aurait mieux fait d’y rester lors de l’accident de voiture dont elle a été victime." À la maison, tous s’accordent pour dire que la fille cadette (née en 2008) est la bouc émissaire de son papa et la plus vieille (16 ans) est la chouchoute, celle qui semble épargnée par la violence du daron tout en recevant tout de même parfois quelques coups. La vie familiale s’apparente à "un ring de boxe", déclare l’une des enfants.

Il ne conteste pas la violence

Ce mardi matin, Cédric ne conteste pas les faits de violence sur ses trois filles. Ni les coups assénés à la maman et compagne, entre 2015 et 2020. Pour expliquer son attitude violente, le père de famille confie être tombé dans une très forte dépendance aux stéroïdes anabolisants, alors qu’il sculptait son corps à la salle de musculation. "Je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Tous les trois jours, j’avais mon injection de stéroïdes anabolisants. J’étais sans cesse énervé pour rien. Les stéroïdes prenaient le dessus. C’était devenu une drogue, jusqu’au jour où j’ai eu des soucis de santé en 2017", confie le prévenu qui a replongé en 2020 alors qu’il lui restait un flacon à la maison.

Aujourd’hui, dixit la compagne, tout est différent. Cédric ne touche plus aux stéroïdes et souffre d’une insuffisance rénale. Ce qui prouve d’ailleurs la haute dangerosité de ce type de produits. Une peine sévère de prison est toutefois requise par le parquet, sans s’opposer à un sursis probatoire pour éviter toute récidive. Cette mesure de faveur est aussi sollicitée à la défense.

Jugement le 16 mai.