Nouveau stade de Charleroi: quelle mobilité? "Pour l'instant, l'accès risque d'être problématique"

Parmi les élus concernés on trouve le fontainois Gianni Galuzzo très satisfait de la nouvelle implantation pouvant indirectement profiter à sa commune. “Je suis très content que le nouveau stade s’implante non loin de ma commune, cela ne peut que profiter à l’activité économique de Fontaine-l’Evêque.” Malgré cet enthousiasme, le bourgmestre ne peut s’empêcher de penser mobilité aux alentours du stade et notamment au départ de sa commune. “Pour le moment, il est difficilement concevable que sans une offre de transport et de stationnements en suffisance l’accès au stade ne soit pas problématique. Il est nécessaire de trouver des solutions alternatives. J’ai en tête les stades de Milan ou de Barcelone, où les transports en commun offrent une aisance de transport et une fréquence suffisante pour pouvoir se passer de sa voiture. ”

Si le lieu ne laisse pas encore imaginer le résultat final, du côté de l’Échevinat de la Mobilité de Xavier Desgain on est serein. “Pour l’instant, nous sommes en discussion avec le TEC afin d’envisager les solutions les plus adaptées. Notre but est de permettre aux supporters de se déplacer par d’autres moyens que la voiture. Les personnes qui habitent à proximité peuvent penser au vélo. Il y aura bien sûr des parkings pour les voitures et nous pensons à des aires de stationnements plus éloignées, avec des navettes : il pourrait être possible de se garer à proximité de la gare et venir en transport en commun... et il serait envisageable de penser que le ticket de parking pourrait être couplé avec le ticket d’entrée. Des aménagements sont aussi possibles pour arriver par métro. Pour le moment rien n’est encore décidé, mais des projets existent avec la nouvelle direction du TEC. ”