100différences : une nouvelle marque de vêtements pour enfants handicapés 100 % made in Charleroi

C’est la raison pour laquelle avec son mari et l'aide de Charleroi Entreprendre, elle a fondé l’asbl 100différences. Objectif : proposer sur le marché des vêtements pour enfants porteurs d’un handicap, qui sont adaptés à leur morphologie, adaptés à leurs besoins, mais aussi colorés et joyeux. “Il y a peu de grandes marques qui proposent ce genre de vêtements, et c’est soit très cher, soit très médical : blanc, ou bleu clair. C’est la raison pour laquelle tous les vêtements que je dessine sont colorés et joyeux.” Cerise sur le gâteau : les vêtements sont respectueux de l’environnement et fabriqués à Charleroi. Imaginés à Gozée, dessinés (en patrons) par une couturière de Marcinelle, puis réalisés dans l’atelier protégé Jean Régniers de Lobbes. Le tout, avec un léger surcoût par rapport aux vêtements “traditionnels”, mais en essayant de rester raisonnable : un body adapté, en coton et élasthanne (pour le confort et l’élasticité), avec accès au ventre pour une sonde gastrique (souvent, ils ne peuvent pas manger par la bouche), avec une culotte large pour les couches (incontinence) et sans boutons (qui peuvent laisser de méchantes marques puisque les mouvements sont limités), coûte 28,50 €.

Une gamme de bodies adaptés et colorés - illustration de prototypes ©100differences.be

La première étape était de lancer l’eshop 100differences.be, avec des bodies adaptés en taille 6, 8, 10, 12 et 14 ans. Seront bientôt lancés des pyjamas adaptés, puis suivront dans les mois et années à venir des pantalons et des hauts. “On se penche aussi sur des offres de tissus qui ne retiennent pas les odeurs, et vu qu’on travaille avec – bien sûr notre Inès – mais aussi une dizaine de familles qui testent nos prototypes pour adapter au mieux un modèle unique pour toutes les morphologies, on en profite pour donner les noms de nos enfants extraordinaires qui testent les vêtements à chaque gamme. Il y a le Inès avec des coccinelles, le Ashley avec des taches colorées, le Pierre avec des formes géométriques, le Sofia uni mais d’une couleur peps, etc.”