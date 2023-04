Aiseau-Presles possède aussi sa balade Totemus, au fil de la Biesme

Le concept ne cesse de gagner en popularité: grâce à l’application gratuite pour smartphone Totemus, les balades du même nom permettent de (re)découvrir des coins de Wallonie, sous un angle parfois inattendu. Aiseau-Presles rejoint le catalogue de ces promenades agrémentées de questions gérées par l’app, comme une espèce de rallye touristique du 21e siècle. L’intitulé de ce nouveau parcours en évoque la dualité du contenu: Aiseau-Presles, un patrimoine unique, un environnement préservé va conduire petits et grands à travers non seulement le patrimoine ancien et la richesse rurale de la commune mais aussi à la découverte de sa riche histoire industrielle. Avec en fil rouge, ou plutôt en fil bleu, les deux rivières que sont la Biesme et la Sambre.