Charleroi: deux personnes vulnérables victimes d'attouchements

Une troisième victime

Entretemps arrêté par la police alors qu’il se trouvait dans la nature, Jacques a comparu une première fois devant le tribunal correctionnel de Charleroi le 25 janvier. Ce jour-là, compte tenu des explications fournies par l’homme pour justifier son absence, le tribunal a décidé de recevoir son opposition.

Ce qui a permis à Jacques de retrouver la liberté, avant de revenir s’expliquer face à la justice le 15 février. Mais à cette date, l’avocat de l’opposant a sollicité le report du dossier, tout en représentant son client.

Ce mercredi 19 avril, alors que le dossier devait être évoqué en la présence de Jacques, ce dernier a une nouvelle fois fait faux bond à la justice. Et l’avocat qui assurait sa défense a mentionné qu’il se trouvait sans instruction de son client. Puisque l’opposant a brillé par son absence, le parquet a requis que l’opposition soit considérée comme non avenue. Absence plus qu’inquiétante en sachant que Jacques a fait une autre victime à la suite d’un viol sur une personne âgée. Le dossier sera prochainement renvoyé devant la justice.

Jugement le 26 avril.