Des adolescentes contactées par leur prof pour qu’elles envoient des “nudes”

“Plus un ami qu’un enseignant”

Le 11 septembre 2019, ce dernier s’en va déposer plainte à la police pour un hacking de son compte Instagram. “Il est allé déposer plainte parce que la direction scolaire a été informée d’échanges avec une élève de photos et de propositions à caractère sexuel”, lance le parquet. Si dans un premier temps, Lucas tente de faire croire que son compte a été piraté, la réalité le rattrape rapidement quand d’autres victimes d’agissements similaires sont identifiées. “À l’une des mineures, il lui a demandé des photos dénudées et lui a aussi demandé son tour de poitrine. Elle a reçu une photo du prévenu torse nu”, embraie Me Charles, tuteur ad hoc d’une des victimes. À une autre élève, Lucas a été encore plus loin et a envoyé une “dickpic” (une photo de son sexe, en anglais).

Interrogé sur les raisons de ce comportement déviant et interpellant, Lucas se réfugie derrière “une période compliquée”. “Je n’étais pas bien et je n’ai pas su mettre les barrières, je me voyais plus comme un ami qu’un enseignant. Je n’étais pas prêt à enseigner. C’était le seul moyen de voir que je plaisais encore et cela me permettait de me sentir mieux et d’avoir plus confiance en moi”, confie le jeune prévenu désormais bien éloigné du monde de l’enseignement.

Un travail de réflexion

Pour le parquet, ce qui n’est pas “un dérapage” mais bien quelque chose de préparé, doit être sanctionné d’une peine sévère de prison. Minimum 18 mois sont requis, sans s’opposer à un encadrement strict via un sursis probatoire. Afin de rassurer la société, des conditions probatoires sont sollicitées par Me Discepoli, conseil de Lucas, en insistant également sur la prise de conscience opérée par ce dernier sur ses agissements.

Jugement le 17 mai prochain.