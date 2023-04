Grande enquête pour l’amélioration des transports en commun: il reste deux jours

Mobilli est un dispositif qui permet aux citoyennes et citoyens de s’informer et de participer à la vie de leur région en matière de mobilité lors d’ateliers participatifs sur le terrain.

“Le but est de rendre les services de transports collectifs plus attractifs, plus accessibles, plus sûrs et mieux intégrés, et de décliner d’ici 2030 cette initiative sur l’ensemble du territoire wallon”, précise Martin Duflou, Directeur de l’Autorité Organisatrice du Transport.

Mobilli est une démarche soutenue activement par les collèges communaux, les écoles, l’hôpital Notre-Dame de Grace et les différents parcs d’activités économiques. C’est une opportunité pour les citoyens de faire entendre leur voix sur un sujet qui les concerne directement.

Les avis récoltés serviront à affiner le projet de refonte de l’offre TEC et à identifier des actions susceptibles de la rendre plus attractive et plus accessible. : “Les retours des citoyens nous permettront de coller à la réalité du terrain et de contribuer ainsi à parfaire le réseau bus dans l’entité de Charleroi selon les besoins des Carolos eux-mêmes”, explique Laurent Blanchart, Directeur exécutif à la direction Charleroi du TEC.

Concrètement, les citoyennes et citoyens désireux de donner leur avis sur la façon dont la mobilité peut être améliorée dans les sept communes concernées peuvent le faire jusqu’au 22 avril 2023 sur www.mobilli.wallonie.be. Il est également possible de s’inscrire à l’atelier participatif qui aura lieu le samedi 22 avril à Courcelles.