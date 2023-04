Le PhotoMarathon de Charleroi: un concours photo original et surprenant

Le week-end du 29 et 30 avril prochain aura lieu la 4è édition du PhotoMarathon de Charleroi. Ce concours photo unique en sont genre dans la région permet aux participants de proposer des clichés dont les 10 thèmes ne sont découverts qu’au dernier moment, lors du départ “en mission”. L’initiative de l’asbl PhotoMarathon se veut être ludique et créative. “Nous organisons toujours le concours à des périodes différentes de l’année pour que les paysages changent ainsi que les événements organisés aux quatre coins de Charleroi et de ses communes. Les thèmes ne sont jamais dévoilés à l’avance car de cette manière il est impossible de faire du repérage ou de se préparer”, explique Céline Manssens, présidente de l’association. “Le défi consiste à parcourir le territoire du grand Charleroi, le temps d’un week-end, afin d’illustrer une série de 10 thèmes imposés par une feuille de route distribuée au départ du marathon le samedi et à remettre le dimanche. ”