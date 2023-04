Cette année, il faudra encore compter sur des nouveautés qui réjouiront tant les nageurs sportifs que ceux qui veulent s’amuser et se rafraîchir. “Nous avons réalisé une enquête de satisfaction afin de préparer au mieux cette nouvelle saison. Sur base des résultats, nous avons décidé de procéder à quelques changements”, se réjouit Antoine Tanzilli, directeur de la Régie Communale Autonome en charge de la piscine.

Horaires, nombre maximum de visiteurs, occupations des terrasses, la saison 2023 offre de nombreux changements. “Suite aux remarques des nageurs sportifs souhaitant en profiter un maximum avant de se rendre au travail, nous avons décidé d’avancer l’heure d’ouverture. À partir du 15 mai, les nageurs pourront profiter de la piscine dès 7 h du matin au lieu de 8h jusque 9 h30 et le week-end de 8 h à 10 h. Au soir, le point d’eau sera accessible de 19h à 21h. La pleine saison est du 26 juin, soit deux semaines avant les congés scolaires jusqu’au 27 août de 10 h à 14 h et de 14 h 30 à 18 h 30. Bien entendu, si le temps le permet, nous serons ouverts au public les mercredis après midi et les samedis et dimanches de 11 h à 19 h sans périodes.”

En ce qui concerne la jauge de fréquentation, elle est augmentée à 800 personnes par jour au lieu de 700 à 750 personnes grâce à un investissement de près de 600 000 euros pour un tout nouveau système de filtration. Cela finalise 10 ans de rénovation complète.

Du côté du concessionnaire, il y a aussi du changement avec une terrasse privatisée pour les personnes qui souhaitent venir y manger. Une offre de snacks sera offerte tant en chaud qu’en froid. Les bords de la piscine ne sont pas délaissés puisque la terrasse inférieure est terminée grâce à un travail réalisé en interne. Là il sera possible de se fournir en boissons et en snacks. “Nous avons tenu à offrir une bonne expérience à tous les visiteurs en tenant compte des remarques de nos utilisateurs. Il y a ici l’un des plus beaux points d’eau de Wallonie et nous tenons à ce qu’il profite au maximum au public”, conclut Antoine Tanzilli.

Une toute nouvelle terrasse inférieure attend les visiteurs. ©D.R.

Le système de réservation en ligne est encore de mise et tout changement sera directement communiqué via le site Internet.