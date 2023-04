L'Europe et la Wallonie viennent, plus de 6 ans après, de débloquer des fonds pour assainir le site afin qu'il puisse être utilisable et devenir "l'EIPBSC" (European Industrial Park Brussels South Charleroi). Cela coûtera 3,6 millions d'euros à la collectivité.

Alors, c'est à la fois beaucoup et très peu : on parle de 100 hectares, tout de même, plutôt bien situés entre les autoroutes et l'aéroport, à côté d'un biopark florissant et d'une grande métropole de 200.000 habitants. Soit 3,6€/m² pour un terrain bien situé et prêt à être réutilisé.

Le site de Carsid et les Cokerie de Marchienne, qui doivent aussi être dépolluées, se sont elles vues dotés de 9,4 millions d'euros par ce même fonds Feder. Il n'est question, là, que d'un peu plus de 4 hectares.