Châtelet : le site “Blanchisserie” sera dépollué et totalement transformé

Sur le site Blanchisserie seront construits des locaux modulaires, qui pourront accueillir des loisirs et de l’associatif (culture, clubs, petites activités sportives), mais aussi des activités festives ponctuelles (vide-greniers, brocantes, etc.). Des infrastructures sportives seront accessibles à toutes et à tous. Un parking de délestage est aussi prévu pour soulager le centre-ville. Enfin, le site accueillera notamment un rucher, en collaboration avec des écoles locales.