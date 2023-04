De l'eau de Javel déversée sur son voisin septuagénaire: sursis probatoire de 3 ans

Pour un conflit de voisinage ayant débordé le 21 septembre 2019, Tamara a écopé d'un an de prison avec un sursis probatoire de 3 ans. Ce jour-là, la police locale a été contrainte d'intervenir au sein de l'immeuble à appartements occupé par Tamara, René et Viviane, dans le centre-ville d'Anderlues. La première fois, Tamara s'est montrée agressive et menaçante envers ses voisins septuagénaires à cause de l'odeur de cuisson s'échappant de leur logement. La seconde fois, c'est un seau d'eau déversé sur le palier de René et Viviane qui a nécessité une intervention policière.