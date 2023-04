Les espaces situés devant la maison communale annexe ainsi que le grand parking vont subir une transformation en profondeur. “La volonté ici est de créer une nouvelle centralité à Gilly, la création d’un parc urbain végétalisé qui vient relier toutes les fonctions existantes sur et autour du site favorisera la convivialité et les échanges. Offrir des espaces et des équipements de qualités aux différents usagers contribue fortement à l’amélioration du cadre de vie. Créer une place centrale donnera aussi la possibilité d’accueillir de nouveaux projets”, se réjouit le Bourgmestre Paul Magnette en charge de l’aménagement urbain.

La nouvelle Place Destrée proposera, au terme des 320 jours calendrier prévu pour les travaux, un paysage radicalement différent que celui offert par le parking en tarmac au stationnement anarchique grâce à des espaces végétalisés et de nouveaux revêtements.

Les bâtiments entourant la place bénéficieront d’une meilleure visibilité. “Actuellement on ne sent pas compte qu’il y a beaucoup d’activité autour de la place. On y trouve, une école un centre sportif, une bibliothèque et des commerces. Dans le nouveau projet tout sera visible pour donner une autre dynamique à la place”, Radim Louda, du bureau d’architecte Central.

La Place Destrée fera la part belle à la végétalisation. ©D.R.

L’une des grandes lignes directrices des travaux et la végétalisation. Plusieurs espèces plantées sont choisies non seulement pour leur valeur esthétique mais aussi en fonction de leur valeur écologique, leurs odeurs ainsi que la texture de leur feuillage. Trois types de revêtements ont été choisis et une couche de plantation végétale composera le sol, permettant au maximum l’infiltration des eaux.

Un autre changement est à trouver du côté de la mobilité. De manière générale le stationnement est situé en périphérie du site afin de laisser un maximum de place pour les espaces publics, les espaces verts et les équipements. Le nombre de place de parking passera de 122 places à 109 places. En accord avec les services de Police, la circulation de la rue Genard est conservée pour créer une zone 20km/h avantageant la circulation douce et la mise en lumière du site a été réfléchie pour proposer différentes ambiances lumineuses tout en assurant un éclairage sécurisant, esthétique et robuste.

Une esthétique et une fonctionnalité repensée pour la place gillicienne. ©D.R.

Afin de favoriser le bien-être et la convivialité, plusieurs installations seront faites, balançoire, street workout, grande canopée (structure métallique) le long du complexe sportif et une plus petite sur le parvis de la maison communale, la cour arrière de la maison communale. La place accueillera également une fontaine à eau potable.

La Place Destrée l’une des 17 places en rénovation, rénovée ou encore en projet et ce, dans l’ensemble des cinq districts.