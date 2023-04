L’hôtel de ville de Charleroi sera totalement rénové

Les places autour de l’hôtel de ville de Charleroi font peau neuve avec un méga-projet de transformation de la place du Manège, pour transformer ce qui était devenu un “parking urbain” et des nids-de-poule en une place verdurisée qui pourra attirer de grands événements à la ville haute, et avec la reconversion de la place Charles II, cet ancien rond-point dont les fontaines n’ont plus fonctionné depuis des années.