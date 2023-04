Sur la scène du Théâtre Marignan à Charleroi et jusqu’à samedi, quatre équipes en provenance du Maroc, de la France, du Luxembourg et de Belgique s’affronteront dans des matches d’impro devant un public toujours plus nombreux.

Les équipes présentes sont toutes des professionnelles de la scène et la qualité des shows est appréciée de tous.

Pour sa onzième édition, le public pourra assister à des matches d’un niveau international et découvrir des improvisations qui, bien que les règles sont communes à tous, jouteront, au nom de l’humour, avec les particularités de leur culture respective.

Ce festival international d’improvisation théâtrale est un moment majeur et attendu par un public nombreux ainsi que les jouteurs.

Les portes ouvrent à 19 h 15 et le spectacle commence à 20h. Prix: 15 euros la soirée.