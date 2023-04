Trentenaires: une avant-première des quatre premiers épisodes a réuni le public au Quai 10 de Charleroi

C’est la série événement de la RTBF: Trentenaires débarque ce dimanche 23 avril sur Tipik. L’équipe avait posé ses valises à Charleroi et dans les environs durant cinq mois, l’an dernier pour tourner les épisodes. Afin de remercier les Carolos, une avant-première était organisée ce jeudi soir au Quai 10 où les quatre premiers épisodes ont été présentés. Une partie de l’équipe technique et artistique a fait le déplacement pour rencontrer le public lors de cette soirée. L’occasion pour les acteurs de se remémorer de jolis souvenirs de tournage. "Je suis Tournaisienne. Nous avons reçu un très bon accueil à Charleroi. Des gens sont venus nous apporter de la soupe quand on tournait en plein hiver. Ça montre bien l’esprit de la région", s’est remémoré la comédienne Amandine Hinnekens.