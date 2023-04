Un nouveau campus de 1 300 étudiants au GHdC Notre-Dame

Cela nécessitera d’importants travaux dans les bâtiments existants, rachetés au GHdC. Les deux ailes les plus proches du Marsupilami seront entièrement reconfigurées pour devenir des salles de classe, des bureaux et des lieux de recherche universitaire. “Le tout en étant exemplaire au niveau énergétique et pensé pour la mobilité douce que développe Charleroi”, indique l’administratrice-générale de l’UCLouvain, Alexia Autenne. 21 millions d’euros seront nécessaires pour reconfigurer les lieux, une somme qui a été libérée par le gouvernement wallon et les fonds européens Feder ce vendredi.

Un campus de 1.300 étudiants UCLouvain-HELHA sur le site Notre-Dame du GHdC à côté du Marsu, à Charleroi ©VAN KASTEEL

Les cursus proposés seront issus de la haute école et de l’université, qui collaborent et développent des synergies (passerelles facilitées ou codiplomation, par exemple). On y retrouvera principalement le domaine de l’éducation, avec le nouveau cursus des enseignants : 800 étudiants sont attendus dans les masters – de l’accueil à la 3e secondaire. Mais il y aura aussi des cours d’ingénieur industriel, informatique, science de gestion, économie politique et sociale, génie électrique, domotique, communication web, gouvernance des territoires, éducateur spécialisé… qui seront dispensés via des bacheliers, masters ou certificats – en horaires de jour, décalés et même certains en alternance. L’UCLouvain investira aussi les lieux pour la recherche, avec l’Intelligence Artificielle dans la médecine, la “réalité étendue” (metaverse, réalité virtuelle, etc.), la cybersécurité, l’innovation pédagogique et l’impact des protéines sur la digestion et la masse musculaire. L’offre sera, nous dit-on, complémentaire à ce qui se prépare de l’autre côté du rond-point, au boulevard Roullier, avec la Cité des Métiers et le CampusUCharleroi.

”Dans quelques années, au rond-point du Marsu en plein centre-ville, il y aura deux ailes totalement rénovées de cet hôpital qui accueilleront des centaines de jeunes pour les former”, se réjouit-on à l’UCLouvain et la HELHA. “Dans une ville comme Charleroi et ses 200 000 habitants, il y a un déficit d’études supérieures”, ajoute Philippe Declercq, directeur président de la HELHA. “Moins de gens font des études qu’ailleurs. Or Charleroi est en plein déploiement et on veut former les étudiants à participer à cette richesse nouvelle de leur région.”

L’hôpital Notre-Dame n’arrêtera pas ses activités médicales pour autant. Il n’y a qu’un tiers du bâtiment qui deviendra un campus. Les deux tiers restants, dont l’accueil actuel, accueilleront des consultations générales (cardiologique, pneumologie, dermatologie, etc.) mais aussi un hôpital de jour axé personnes âgées, gériatrie, santé mentale et psychiatrie pour adultes. “Tout ce qui est médecine aiguë, les blocs opératoires, les urgences et la maternité déménageront dans notre nouvel hôpital des Viviers, à Gilly, qui sera prêt à l’été 2024”, conclut Gauthier Saelens, directeur général du GHdC.

