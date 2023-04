La guerre des colis alimentaires: certains abusent et fraudent pour en récolter plusieurs par jour... en privant les autres

Plus que jamais, faire attention à ses dépenses en se privant de plusieurs choses souvent essentielles comme les soins de santé, les dépenses d’énergie pour se chauffer et la nourriture ont mis en avant l’importance de systèmes d’aides parallèles tels les distributions de colis alimentaires.

Depuis près de deux ans, ces centres de distributions ont connu une hausse remarquable du nombre de personnes sollicitant cette aide et de colis distribués Pour les centres gérés par le CPAS de Charleroi on est passé de 31 000 colis en 2020 à 35 000 en 2021 et 41 000 en 2022. Cette initiative, partant pourtant d’un bon sentiment connaît, hélas quelques dérives. Dans certains centres de distributions hors système CPAS, on assiste à des fraudes lésant les plus précarisés. En effet, il est dénoncé l’abus de certains qui ont fait des récoltes de vivre un “sport”. Le but, sillonner le territoire et s’approvisionner gratuitement en denrées alimentaires réduisant de la sorte les quantités distribuées aux autres. Bien qu’on constate sur le terrain une augmentation de nombre de personnes sollicitant une aide alimentaire, les quantités à distribuer n’ont pas suivi la même courbe.

L’absence de fichier central dû à la protection des données personnelles est une véritable faille dans laquelle se sont engouffrées certaines personnes “pour en profiter un max”. Quand dans certaines associations il est demandé une composition de ménage, dans d’autres, la parole fait foi. C’est dans celle-ci qu’il est le plus facile de faire preuve de mauvaise foi. Les stratagèmes utilisés sont souvent les mêmes, les membres d’une même famille se placent dans les files d’attente et chacun d’entre eux déclare le nombre de personnes constituant le ménage. De cette manière, les quantités reçues sont doublées.

Ces “fraudes à la générosité” sont tout de même contrées par le travail de bénévoles qui, à force de travail assidu et de leur présence régulière sur le terrain peuvent identifier les profiteurs.

Bien que ce phénomène est très peu répandu, les conséquences sont amplifiées par le nombre de personnes sans cesse croissant ayant besoin réellement d’une aide.

Au CPAS de Charleroi, tout est mis en œuvre pour éviter de telles dérives. “Nous avons des fichiers nous permettant de connaître exactement la situation des familles et ce en toute discrétion. Nous avons conscience que de tels abus peuvent exister. La période de la Covid à vu se multiplier les initiatives citoyennes pour aider les plus précarisés. Ces aides sont se poursuivent encore et certains continuent à y avoir recours par nécessité ou non, mais il est clair que certains profitent du gratuit au détriment des personnes plus fragilisées. Il est a noté que, bien que le panier moyen a connu une augmentation, les revenus d’insertion ont augmentés, ” nous explique-t-on.

Si toutefois, le nombre d’abus du système est infime, il commence à agacer certains centres de distributions qui se veulent plus vigilantes car leurs actions en ces temps compliqués restent une nécessité pour la majorité des bénéficiaires.