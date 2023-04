Un échange main à main constaté par la police, avec un dealer en béquilles : Sami conteste la vente

Interpellées, les deux personnes ont immédiatement remis aux policiers deux boulettes de cocaïne et d’héroïne qu’ils venaient d’acheter au “dealer en béquilles” pour 20 euros. Une autre patrouille policière, qui avait suivi Sami, a procédé à son interpellation et à sa fouille. “Deux boulettes d’héroïne et cinq de cocaïne ont été retrouvées sur le prévenu. ”

Cette semaine, comme c’est le cas depuis le début du dossier, Sami nie être un vendeur des deux produits stupéfiants. Il ne serait qu’un consommateur. Ce dernier insiste et évoque une prise de contact émanant des deux autres personnes dans le but d’échanger un GSM contre les boulettes. Pour la substitute Puissant, la culpabilité de Sami ne fait l’ombre d’un doute compte tenu des constatations policières et du témoignage des deux clients.

En état de récidive (mais pas pour des faits similaires), Sami risque gros. Trente mois de prison sont requis par le parquet. Jugement le 4 mai.