Aurélien Belle sort son deuxième album, un effort 100% carolorégien

Il évoque des instantanés du quotidien, entre mélancolie et dérision. "C’est le fruit d’une observation des gens à l’état brut et d’un patient travail d’écriture". Et cela donne des morceaux savoureux comme Il dansait devant les hôpitaux, "un texte prémonitoire", sourit Aurélien. De fait, cette chanson raconte l’histoire d’un nouveau Charlie Chaplin qui va danser sous les fenêtres des patients. "Un Charlot qui se produit sans musique à cause des panneaux silence", poursuit l’artiste.

Le répertoire d’Aurélien Belle revendique aussi son caractère urbain: le clip de L’homme et la jolie fille, mis en ligne en novembre dernier, a été tourné au passage de la Bourse, c’est une réalisation de Melow Carmusciano. "Déjà plus de 4 000 vues sur facebook à ce jour, mon meilleur score", confie Aurélien. Il y a encore Le slow inconnu, qui évoque une rencontre amoureuse dans un bar lors d’une nuit d’ivresse. "Les partenaires se souviennent qu’ils se sont rencontrés sur un slow, mais ils ont oublié lequel", poursuit Aurélien Belle.

Un palier de professionnalisme est passé avec ce disque

Complètement différent du premier disque enregistré avec un trio, ce nouvel album passe un palier de professionnalisme, grâce au concours de la violoniste Françoise Derissel qui s’est chargée des arrangements pour plusieurs instruments, des chœurs et de la direction musicale. "Elle a accompli un travail formidable, en faisant enfin vivre ma musique sur partition tout en si gnant les parties cordes de l’album. Nous avons enregistré en deux fois au studio GreenField de Pierre Bartholomé à Nalinnes, en 2021 et 2022. Tout a été mixé et remastérisé en juin dernier. Sept musiciens m’accompagnent pour donner corps à mes créations: Sigrid au violoncelle, Manu à la guitare, Fabrizio à la basse, Jérôme à la batterie, Philippe à l’accordéon, Stéphanie aux cuivres et Françoise aux cordes. Je suis au piano-voix. La plupart des membres de l’équipe fréquentent l’académie de Marchienne-au-Pont où je suis des cours de jazz depuis 7-8 ans."

Grâce au talent de David Vicari qui a conçu le graphisme, un coffret a été édité avec un livret reprenant les paroles des chansons. Les titres ont été compressés sur clé USB, l’album est en vente au prix de 15 euros avant une diffusion numérique en mai, où il sera disponible sur les plateformes de téléchargement. "Le fil conducteur, ce sont les rapports de couple, la difficulté à évoluer ensemble, à se comprendre parfois", pointe un Aurélien Belle qui se définit comme un chanteur de variété française d’une autre époque. Infos et réservations sur l’album au 0495/28 16 46 ou par courriel à l’adresse aurelienbelle@yahoo.com.