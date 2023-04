Depuis 2015, l’établissement scolaire réinvente sa pédagogie en participant à des projets européens. L’un de ceux-ci, la “Bibliotecas Humanas” qui au-delà de l’apprentissage des langues et par la rencontre de personnes inspirantes (les “Livres Humans”) éveille les jeunes citoyens à élargir leurs horizons pour devenir acteurs de leur vie et de la société. Outre les rencontres avec des “personnes inspirantes” les élèves ont consacré une journée à la solidarité notamment à la Croix-Rouge de Gozée, aux Restos du Cœur ou la distribution avec l'association des Récoltes Solidires de repas et collations dans une école marchiennoise.