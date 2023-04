Escroquerie sur 2ememain.be: cartes Pokémon, ordinateurs et jeux vidéo jamais envoyés

Des problèmes d’argent et d’alcool

Treize autres victimes ont été dupées par Adeline et Nicolas. À chaque fois, le couple a procédé de la même manière : obtenir l’argent des acheteurs sur le compte bancaire d’Adeline ou de Nicolas et ne jamais envoyer les produits achetés. Hormis les cartes Pokémon, le couple a également prétendu vendre des ordinateurs portables, des DVD ou encore des jeux vidéo.

Ce jeudi après-midi, seul Nicolas était présent face à la justice pour s’expliquer sur les escroqueries reprochées. Sans la moindre contestation, le trentenaire a reconnu son implication dans les faits. “Mon ex-compagne (Adeline) m’a dit qu’on avait besoin d’argent, donc j’ai procédé aux escroqueries. Elle prenait la photo et on mettait en ligne les annonces. Au début, on vendait vraiment les articles, mais après nous sommes devenus trop gourmands”, admet celui qui est occupé à purger une peine derrière les barreaux jusqu’en 2027. Dès que l’argent était reçu, Nicolas s’en allait immédiatement le dépenser dans la boisson.

Une usurpation d’identité

Outre les nombreuses escroqueries, le couple a également profité de la carte d’identité d’une aide ménagère du CPAS pour souscrire un abonnement TV et internet chez VOO. Si Nicolas avait admis avoir lui-même pris la carte d’identité en photo devant la police, la responsabilité est finalement rejetée sur son ex-compagne. “J’étais trop amoureux et j’ai voulu lui éviter des soucis en avouant les faits. Plus j’avance et plus je me rends compte que j’aurais dû la quitter bien avant. ”

Une peine d’un an de prison est requise par le parquet contre les deux prévenus, déjà connus de la justice pour des faits de violence et de fraude informatique. Ces derniers ont, via leurs conseils, plaidé une mesure de faveur. Jugement début juin.