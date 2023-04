Machiavel et Mister Cover à Chimay

La Ville a réuni le centre culturel et Chimay Promotions autour d’un projet commun, dans le but d’étoffer l’affiche. On en voit le résultat dans le programme annoncé, d’une qualité appréciable.

Des DJ, puis Machiavel

La place Léopold sera animée par des DJ sets dès 17h30. Le Chimacien Loïc Bry, alias Sonolox, lancera la soirée et fera déjà monter l’ambiance en replongeant le public dans les années 80. Un autre chimacien, Pierre Cochaux, dit Pierre CHX, lui succédera à 18h, pour "faire jumper et danser le public" sur un large panel de styles musicaux. À 19h, ils laisseront la place à DJ Valeuu, sacré, meilleur DJ urbain de Wallonie et DJ résident sur Fun Radio.

À 20 h, les monstres sacrés de la scène belge, Machiavel, graviront à leur tour les marches du podium chimacien. Faut-il rappeler "Fly", "Rope Dancer" ou encore "After the crop" ? La bande à Marc Ysaye a repris du poil de la bête, après le coup de massue du décès du chanteur du groupe, Mario Guccio, en 2018. C’est Kévin Cools, son "fils spirituel", qui a repris le micro. Le groupe vient de sortir un nouvel album, fort opportunément appelé Phoenix, à découvrir à cette occasion… ou d’ici là !

Enfin, pour clôturer la fête, les maîtres du cover mettront le feu à la ville principautaire dès 22h30, jusqu’après minuit. Mister Cover reprend les plus grands titres anglophones et francophones, des années 1950 à nos jours, avec une qualité musicale indiscutable et un sens aigu du rythme entraînant.

De quoi rendre ces fêtes de la musique mémorables, certainement… d’autant plus appréciable que tous ces concerts sont gratuits !