“Son cerveau retourné” à la suite d’insultes proférées par sa sœur, André lui assène plusieurs coups de poing

Le 17 décembre 2021, le hasard a mal fait les choses quand André a croisé sa frangine dans le sas de la banque à Fleurus. Et les deux proches s’opposent sur le déroulement exact des faits. “Elle est entrée et m’a dit bonjour. Après, quand je suis sorti, j’ai eu droit à des insultes. J’ai pété les plombs et mon cerveau s’est retourné à cause des insultes où elle parlait de notre mère décédée”, explique André, le prévenu. Ce dernier admet, après les insultes, avoir rattrapé sa sœur dans sa voiture pour lui asséner des coups de poing dans le ventre.

Pour la partie civile, André s’est littéralement jeté sur la victime pour lui asséner des coups de poing et de pied. L’aide-ménagère, qui accompagnait Marie-Madeleine à la banque, confirme bien cette version. En aveu d’avoir toutefois porté des coups à sa sœur, André sera sanctionné. Huit mois de prison sont requis à son encontre par le substitut Bury.

À la défense, une suspension simple du prononcé est plaidée pour André pour cette querelle appartenant désormais “au passé”.