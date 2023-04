Charleroi: un hommage aux morts de la période Covid prévu le 29 avril

Des cérémonies ont été interdites ou raccourcies, et limitées à la présence de quelques personnes proches. L’accès aux lieux de culte, crématoriums et cimetières a fait l’objet de mesures restrictives, les visites aux salons funéraires étant soumises au respect de gestes barrière et aux règles de distanciation. "Nous sommes conscients que ces dispositions ont affecté des proches, que le travail de deuil a été compliqué. Personne n’en porte la responsabilité mais nous avons néanmoins estimé devoir offrir un moment de recueillement solennel à celles et ceux qui ont dû laisser partir leurs parents, grands-parents, frères et sœurs, enfants ou amis et connaissances dans de telles circonstances."

La Ville de Charleroi a décidé de leur dédier une cérémonie: ce sera le samedi 29 avril à 10h au cimetière de Charleroi Nord, où une plaque sera dévoilée. "Nous n’avons pas voulu personnaliser cet hommage", indique l’échevin. Son caractère collectif en fait une cérémonie ouverte à toutes et tous.

On s’en souvient: le pic de mortalité de 2020 a généré une activité intense dans les métiers et entreprises du secteur. Le crématorium de Charleroi à Gilly a ainsi dû faire face à un afflux de demandes spectaculaire, oscillant de + 250 à près de 300%.

Exécution des cérémonies en un temps limité, plafonnement du nombre d’invités, annulation des services Horeca pour la réception des visiteurs. Idem dans les églises, les funérariums. "Nous voulons essayer de réparer un tant soit peu ces dommages. D’autres plaques commémoratives seront installées dans certains cimetières de Charleroi", précise l’échevin.