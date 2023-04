Concours littéraire : “il y a du talent et de l’imagination” chez les petits Carolos

Afin de favoriser la lecture, les éditeurs jeunesse et l’Association des éditeurs belges (ADEB) ont lancé leur campagne de sensibilisation “Tout le monde lit”. Cette opération invite tout le monde, et particulièrement les écoles, à consacrer au minimum un quart d’heure à la lecture chaque jour. “Peu importe ce qu’on lit : roman, bande dessinée, livre illustré, manga, e-book… Le seul et unique but, c’est le plaisir !”, précise la Ville de Charleroi. Un concours a également été organisé et a vu s’opposer près de 200 classes de primaire.