D'ici 2027, Pont-à-Celles fera le plein de pistes cyclables

Objectif : développer d'ici 2027 – le timing précis n’est pas encore arrêté mais c’est la deadline – un véritable réseau vélo, un maillage “comme une sorte de toile d’araignée”, dit Pascal Tavier, bourgmestre de Pont-à-Celles, au nom de sa majorité PS-MR-Ecolo. Depuis la gare de Luttre, ce futur réseau cyclable permettra de rejoindre Seneffe, Nivelles, Les Bons Villers et Gosselies. “Il y a déjà, par exemple, une piste cyclable venant de Nivelles, mais elle s’arrête à la frontière du territoire de Pont-à-Celles”, ajoute l’élu. “On va pouvoir s’y connecter grâce à ces fonds européens et wallons, et bien sûr grâce au boulot abattu ces derniers mois par le personnel communal pour monter les dossiers.”

Et pour mieux connecter entre eux les villages du territoire (Pont-à-Celles, Luttre, Viesville, Buzet, Obaix, Liberchies et Thiméon), un financement complémentaire est aussi demandé dans d’autres appels à projets régionaux. Il existe déjà le Ravel le long du canal Charleroi-Bruxelles, mais il ne connecte que certains endroits.

”L’idée, c’est évidemment de développer le vélo pour tous les déplacements”, poursuit Pascal Tavier. “On espère qu’une fois qu’on aura un réseau cyclable sécurisé, il servira au développement touristique, aux déplacements au sein de la commune comme les trajets vers les écoles et les commerces, mais aussi pour rejoindre la gare de Luttre. Tout a été pensé pour qu’on puisse relier entre eux l’ensemble des points d’intérêt du territoire.”