Grèves chez Delhaize : Charleroi apporte son soutien aux grévistes

Plus de 600 magasins Delhaize sont déjà gérés sous franchise, mais là où le bât blesse c’est qu’il s’agit de changer les conditions de travail et les rémunérations de 9 200 emplois. Les employés de Delhaize deviendraient demain des employés d’un petit patron, et même si certaines garanties des avantages négociés historiquement sont conservées pour les personnes qui travaillent aujourd’hui dans le groupe, ces avantages ne seront pas conservés pour les nouveaux employés par exemple. Les syndicats et les travailleurs sont donc instantanément montés au créneau.

C’était il y a sept semaines, et les grèvent continuent. Entre-temps, Delhaize en ayant visiblement marre que ses magasins soient bloqués par les piquets a décidé de faire appel à la justice pour permettre d’évacuer les blocages à grand renfort de policiers et d'huissiers.

Une motion de soutien aux travailleuses et travailleurs de Delhaize

Charleroi s’est prononcé ce lundi 24 mars en faveur des travailleurs. Lors du conseil communal, à l’unanimité, une motion “de soutien” a été votée, avec un texte qui “exhorte la direction de Delhaize à revenir sur sa décision”, “à s’engager dans une vraie procédure de négociation avec les syndicats” et – si la décision était irrévocable – “à garantir les conditions de travail des travailleuses et travailleurs”. La motion était portée par le PTB et le PS – chaque parti est en fait venu avec sa propre motion mais ils ont finalement décidé d’ensemble construire un texte commun avec le soutien des autres groupes politiques.

Or qui dit conseil, dit débat politique. D’autant plus que les élections approchent.

Au PTB, Pauline Boninsegna a rappelé qu’avec “2,5 milliards de bénéfices annuel dans le monde, le groupe Ahold Delhaize continue sa recherche du profit. C’est le combat de tout le monde, parce que ce genre de décisions ouvre la porte à toujours plus de flexibilité dans tous les secteurs. C’est une question de vision de société dont nous, politiques, devons nous saisir”. Elle note que “la vision moyenâgeuse du travail que tente d’imposer Delhaize est inacceptable”.

Au PS, Jean-Philippe Preumont parle “d’une situation grave”. Pour lui, “la direction de Delhaize ne veut céder aucun centimètre carré du terrain qu’elle essaie de voler aux travailleurs. On le voit : la logique de maximisation du profit n’est réalisable qu’au détriment des travailleuses et travailleurs. Et Delhaize tente de le faire en contournant la loi et la procédure Renault : c’est une restructuration déguisée, et nous ne sommes pas d’accord”.

Pour C +, c’est même l’inverse du mouvement historique de Delhaize. “Quand la fratrie Delhaize, de Ransart, a créé son enseigne en 1867, l’idée était de faire une enseigne commune avec un entrepôt centralisé, parce que les intermédiaires coûtaient cher. Aujourd’hui, ils veulent franchiser, c’est-à-dire rajouter des intermédiaires. Et l’idée n’est que d’engranger plus d’argent. 50 millions de bénéfices en Belgique ont été entièrement reversés aux actionnaires et le CEO a augmenté son salaire – de 475 000 €/mois – de 30 % par la même occasion.”

Pour Défi, Jean-Noël Gillard a soutenu que “les craintes des travailleurs sont légitimes. Le droit de grève est légitime, la situation est injuste, l’annonce brutale, le contournement de la loi et des droits sociaux est injustice. Même en étant libéral et en défendant le droit des entreprises, il faut souligner que cela ne doit pas se faire au détriment des travailleurs”, appelant à la négociation.

Ces positions ont été rejointes par les conseillers communaux indépendants. Pour Anne-Sophie Deffense, “c’est du capitalisme outrancier et odieux : on ne parle pas de pertes ou de difficultés pour Delhaize, on parle de marges de croissance inférieures aux prévisions…”. Pour Brahim Ziane, “il faut arrêter de détricoter les acquis sociaux des travailleurs”. Tandis que Nicolas Kramvoussanos a souligné, comme les autres partis, “la combativité des syndicats qu’il faut saluer et remercier.”

Seule la voix du MR est discordante

Finalement, seule la voix du MR était discordante au conseil : Nicolas Tzanetatos n’a pas pu finir son intervention, qui a pris fin sous les huées des syndicats et des travailleurs Delhaize venus assister au conseil communal. “Le grief qu’on peut reprocher à Delhaize, ce n’est pas de vouloir faire du bénéfice, mais d’avoir manifestement manqué dans sa communication, en annonçant une décision qui a pu surprendre les travailleurs concernés”, a-t-il dit en séance. “Je dois rappeler qu’il y a 636 franchises qui existent chez Delhaize, et je n’ai jamais entendu jusqu’ici de griefs de la part des gens qui y travaillent, contrairement à l’instrumentalisation qui est faite ici. Demain il y aura moins de représentation syndicale parce qu’il n’y a pas de délégation dans une entreprise de moins de 50 employés, et c’est un manque à gagner pour les structures syndicales, oui, oui”. Il continue : “Je n’ai pas entendu ici une seule solution, et on veut demander à un groupe privé de faire marche arrière, dans un état de droit… mais sérieusement. Oubliez tout de suite. À part changer la loi ce qui n’est pas rétroactif, il n’y a rien qu’on puisse imposer.”

Le libéral enchaîne : “On se plaint de la flexibilité qui sera demandée, mais dans un monde où les gens travaillent et ont des activités, faire ses courses un autre jour que le dimanche n’est pas toujours possible. Or les conventions prévoient aujourd’hui un salaire augmenté de 300 % pour ces jours-là, alors que quand on va voir un film le dimanche on ne paie pas son ticket 300 % du prix. Non, le vrai problème, ce ne sont pas les franchisés, qui sont des indépendants, des entrepreneurs, qui doivent gagner leur croûte. Le vrai problème, c’est qu’il y a le coût du travail qui augmente sans cesse et on ne doit pas fermer les yeux là-dessus. C’est le système de travail belge qu’il faut revoir.”

L’intervention de Nicolas Tzanetatos n’a pas plu. Ni dans le public, ni dans le rang des autres partis toutes tendances confondues. Paul Magnette a finalement rapidement pris la parole pour appeler “le conseil à voter le texte à l’unanimité, pour envoyer un message fort”. Ce qui a d’ailleurs été fait.