Il drague une femme et en profite pour lui dérober son iPhone, après avoir commis un premier vol dans une voiture

Alors que la jeune femme sortait du domicile d'une amie et allait vers son véhicule stationné rue de la Science, elle a remarqué le comportement suspect d'un homme. « Elle a été suivie, puis elle a accéléré le pas et l'homme en a fait de même. Il a fini par commencer à l'accoster, en lui posant plusieurs questions sur ses origines. À plusieurs reprises, elle lui a fait comprendre qu'elle n'était pas intéressée. » Empêchée de monter dans sa voiture par Abdelali, la victime finit par constater le vol de son GSM alors que le prévenu vient d'essayer de la serrer dans ses bras.

Fort heureusement, un témoin des faits a assisté à la scène et confirme avoir vu la main d'Abdelali se glisser dans la poche de Dounia pour s'emparer du téléphone et quitter les lieux. Entretemps, la police se rend auprès de la victime et géolocalise l'appareil volé rue d'Orléans. Abdelali est présent sur les lieux, correspond à la description physique fournie aux policiers et possède l'iPhone de Dounia. Mais pas que, puisque les policiers retrouvent sur lui un second iPhone, appartenant à Mehdi et volé quelques heures avant. Le voleur a profité du sommeil de Mehdi, endormi au volant de sa voiture, pour lui voler son GSM.

Face à la justice, Abdelali jure qu'il n'a pas exercé la moindre forme de violence auprès de Dounia. Pour l'iPhone de Mehdi, c'est un certain Mohamed qui lui a remis le téléphone. « Mais je savais que ce n'était pas à lui puisqu'il ne connaissait pas le code de déverrouillage de l'appareil », admet le prévenu. Pour ces deux vols, le parquet souhaite une condamnation à 3 ans de prison.

Un sursis et la plus grande clémence du tribunal sont sollicités à la défense. Jugement le 4 mai.