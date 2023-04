L’époque médiévale renaît l’espace du week-end au château de Trazegnies

Pour l’occasion, plusieurs activités sont proposées. Il sera possible d’assister notamment à un Tournoi ainsi qu’au défilé du Seigneur et de son armée dans les rues du village, animé par le premier set de “Skayrish”. Une fois la nuit tombée, l’ensemble Prima nocta proposera une animation musicale.

Pour le public, ce sera un véritable un retour au temps des chevaliers où il sera possible de rencontrer des troubadours, des archers, des fauconniers, des musiciens ou encore des forgerons. De nombreux spectacles pour grands et petits seront à découvrir.

Le public pourra également aussi profiter des nombreuses et diverses créations des artisans présents ainsi que des produits du terroir tels que des ripailles médiévales, vins de fruits, hypocras de cervoise, cidre, etc.

“La fête médiévale garde le cap et continue de mettre en avant le spectacle vivant, recherchant l’équilibre entre spectacles, déambulations, reconstitutions, concert et artisanat d’art et de la bouche… Cet événement familial, très attendu par les Courcellois, mais également les badauds venus de tous horizons est le rendez-vous incontournable du printemps. Tout est mis en œuvre pour permettre de festoyer et s’amuser dans un esprit de convivialité et de courtoisie. Donc gentes Dames et Damoiseaux, préparez-vous encore, cette année, à vivre des moments spectaculaires”, explique Joël Hasselin, Échevin des fêtes. Et la députée bourgmestre Caroline Taquin de poursuivre “La fête médiévale à Trazegnies est un événement dont la renommée a dépassé les frontières de notre commune. Chaque année, le week-end de la fête des mères, le château est pris d’assaut pour un voyage dans le passé qui amuse des milliers de visiteurs ! ”