Les carolos du bout du monde

C’est l’une des bonnes choses de la crise sanitaire de 2019 : elle a complètement transformé le rapport au boulot. Ce qui se faisait avant obligatoirement en présentiel s’effectue désormais en visioconférence, avec des gains d’efficience considérables. “Je ne vous dis pas qu’on n’a plus besoin de rencontrer ses collègues et ses partenaires professionnels dans la vraie vie pour bien collaborer”, observe Thibaut. “Je constate que ce qui était inconcevable en 2019 est devenu possible, et même souhaitable dans certains métiers. ”

Après des vacances en Martinique en janvier 2021, ce trentenaire est tombé littéralement sous le charme de ce bout de France au cœur des Caraïbes. “Je me suis dit : c’est ça dont je rêvais. Et c’est le bon moment pour le faire. À vingt ans, on se voit partir au soleil pour vendre de la glace. À mon âge, on a besoin d’un minimum de stabilité et de sécurité. La Martinique, c’est la France dans l’hémisphère sud. On parle la même langue, on a les mêmes références culturelles, on consomme de la même manière. Il y a le système de santé que l’on connaît. On a donc décidé de sauter le pas. ”

Un projet de vie partagé avec son compagnon Georgios, qui était à l’époque store manager chez H&M. Pour lui évidemment, pas de possibilité de conserver son emploi -diriger des équipes de magasins. “Ma directrice m’a conseillé de prendre une pause carrière que je viens de rompre anticipativement”, rapporte-t-il.

D’origine grecque, il a développé une activité d’assistant de voyage, de travel planner selon le terme anglais. “Je conçois des séjours sur mesure : les îles grecques sont une de mes destinations de prédilection. J’en ai visité 80. Je fais découvrir celles qui ont gardé leur authenticité, des lieux encore peu colonisés par le tourisme. Dans le même esprit, je me suis spécialisé sur les Caraïbes (Guadeloupe, Saint Martin, Saint Barthelemy, Barbade) où j’ai effectué de nombreux séjours avant de me poser en Martinique. Mais je ne m’arrête pas là, je travaille le monde entier. ”

D’origine grecque, il a développé une activité d’assistant de voyage, de travel planner selon le terme anglais. “Je conçois des séjours sur mesure : les îles grecques sont une de mes destinations de prédilection. J’en ai visité 80. Je fais découvrir celles qui ont gardé leur authenticité, des lieux encore peu colonisés par le tourisme. Dans le même esprit, je me suis spécialisé sur les Caraïbes (Guadeloupe, Saint Martin, Saint Barthelemy, Barbade) où j’ai effectué de nombreux séjours avant de me poser en Martinique. Mais je ne m’arrête pas là, je travaille le monde entier. ”

Chaque projet de vacances se construit avec le client, à la carte : sites, hébergements, restaurants, activités… “Je leur fais des propositions en lien avec ce qu’ils aiment. Lieux insolites, gastronomie, expériences, transports, aventure… ” Cela va du trek aux séances de plage en passant par les sports nautiques, les musées, le camping, les palaces… “Je me mets au service aussi bien d’individuels que de petits groupes ou de familles avec jeunes enfants. J’interviens un peu comme un Monsieur Bons Plans après avoir pris le temps de discuter, de cerner les envies, les attentes. J’élabore des carnets de route, j’ouvre l’accès aux conditions et prix que j’ai négociés, il n’y a pas de commissionnement comme pour les agences de voyages. Le calcul se fait sur base d’un forfait par jour (de 40 à 50 euros), et le client s’occupe lui-même des paiements et réservations. ” Un site web pour contacter Georgios : geotravelplanner.com

Le télétravail efficient

Thibaut vit en Martinique depuis un an et huit mois avec son compagnon. “Le décalage horaire nous offre un confort de vie extraordinaire. À partir d’une certaine heure, je ne suis plus dérangé par le téléphone ni le mail, j’avance beaucoup plus vite que quand j’étais en Belgique. J’ai conservé mes revenus. Je me concentre sur des projets au Luxembourg, continue à bosser en équipe -mes collègues tiennent compte du décalage et on s’organise en conséquence. Je débute mes journées à 6h du matin heure locale parce qu’ici on commence très tôt, ce qui correspond à 11h en Belgique. L’après-midi, je suis tranquille, je trace. Je travaille moins qu’avant mais avec plus d’efficience et de productivité. ” Les visites de chantiers se font à chaque retour en Belgique où Thibaut en profite pour voir des amis et passer du temps avec ses parents (ou alors ce sont eux qui viennent). “C’est plus court mais beaucoup plus intense. La distance n’est pas un problème. L’offre de vols permet d’aller et venir pratiquement quand on veut et à des prix abordables. ” Selon Thibaut, la vie est un peu plus chère qu’en France, mais moins qu’à Bruxelles. Sauf pour les loyers qui sont équivalents. “Mais on ne profite pas tout à fait du même paysage… ” L’intégration a été très facile. “Les gens sont très accueillants ici. On s’est fait un nouveau réseau de connaissances. On se sent bien ! ”