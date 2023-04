Premier Salon des auteurs régionaux à la poterie Dubois

Deux jours autour du livre à la Grange aux Potiers à Bouffioulx: le premier Salon "De la plume à l’écriture" a réuni une vingtaine d’auteurs et deux éditeurs régionaux ces samedi et dimanche. Le projet est né d’une rencontre entre Olivier Lorent, alias Vernon Taylor, et Stéphanie Dubois. "C’était en 2020, en pleine crise du covid, confie Olivier. Je venais de publier Mauvaises rencontres, un recueil de nouvelles dans la veine du thriller fantastique, je cherchais un lieu pour organiser une séance de dédicaces à Châtelet-Bouffioulx. Stéphanie m’a invité à imaginer un événement regroupant d’autres auteurs. Nous avons décidé de laisser passer la crise sanitaire avant de remettre le projet sur le métier. Et le Salon a vu le jour !"