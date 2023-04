Sous l’influence d’un fameux cocktail explosif, Marc se retranche chez lui : un délai d’épreuve octroyé au prévenu

Le 25 octobre dernier, c’est une rue Intermédiaire à Farciennes en temps normal paisible et calme qui a été prise d’assaut par plusieurs équipes policières. Les unités spéciales de la police fédérale ont aussi été déployées sur les lieux. En cause ? Le comportement menaçant et dangereux de Marc, 27 ans. Ce jour-là, ce dernier a complètement vrillé après avoir ingurgité un cocktail détonant et dévastateur pour son système nerveux : plus d’un gramme d’alcool dans le sang, une grosse quantité de cocaïne, des médicaments et du cannabis.