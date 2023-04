Charleroi: les travaux du théâtre de l'Ancre démarreront en 2024 pour une conclusion en 2026

Le bourgmestre Paul Magnette l’a d’ailleurs reconnu, en ce matin du mardi 25 avril, au cœur même de la petite salle du théâtre fondé en 1967: "Ce n’est qu’une étape de plus mais celle-ci est concrète". Le calendrier est donc établi comme suit: dépôt du dossier de demande de permis d’Urbanisme en ce premier trimestre 2023 ; obtention du permis à l’automne ; déménagement de l’équipe de l’Ancre et itinérance du théâtre à partir du printemps 2024 ; début des travaux à l’automne 2024 et inauguration du nouveau bâtiment de l’Ancre en septembre 2026.

Côté budget, la pandémie puis la guerre en Ukraine sont passées par là, impactant, on le sait, les prix des matières premières à la hausse. Le bourgmestre a mis fin aux supputations financières: "Les travaux sont estimés à 14,493 millions d’euros. La Région wallonne apporte quasiment la moitié, la Ville quasiment un quart. La Fédération Wallonie-Bruxelles doit encore établir combien elle injecte dans ce chantier. Mais le budget existant est suffisant pour réaliser les travaux du nouveau bâtiment du théâtre. Si nous devions attendre le dernier centime avant de nous lancer, nous ne commence rions jamais. Donc, là, on se lance".

Au fil de la préparation et des rebondissements du dossier, les maisons voisines de l’Ancre, à la rue de Montigny ont été achetées ; c’est donc une vision globale qui sera concrétisée, avec une petite esplanade au coin de la rue de Montigny et de la rue d’Assaut. Au rez-de-chaussée, un grand foyer d’accueil permettra au public d’entrer dans le bâtiment, en parallèle à la rue de Montigny. Un feu ouvert, dans le coin le plus proche de la chaussée, éclairera tout l’espace. La petite salle, de 120 places, se trouvera dans la continuité, au même niveau. Au-dessus, la grande salle, de 400 places occupera tout l’espace. Bureaux de l’équipe du théâtre, locaux techniques, loges, compléteront le bâtiment. Au sous-sol des espaces seront dédiées aux répétitions et au stockage des décors et, donc, posé au sommet, la salle "rooftop" de 100 m2, avec cuisine attenante, permettra d’accueillir les institutions, les entreprises, des séminaires, des conférences, le tout avec vue plongeante sur le R9. L’arbre historique, planté entre le viaduc du ring et le bas de la rue d’Assaut, est conservé dans la vision de l’architecte, qui ajoute: "Toute la mobilité des PMR est prise en compte, ce n’est même plus une question qui se pose, c’est intégré d’office dans la réflexion architecturale".

Le directeur de l’Ancre, Jean-Michel Van Den Eeyden, qui défend ce projet avec cœur et hargne depuis un peu plus d’une décennie, a commenté: "Dans le contexte de sous-financement structurel de la Culture à Charleroi, qui fait de nous le seul théâtre de création en Wallonie, alors que tous les autres sont reconnus comme Centres scéniques, nous pouvons enfin nous dire que si cette récente attente pour voir la concrétisation de ces travaux a pu être douloureuse, elle n’a pas été vaine. L’Ancre est un poumon de création qui doit viser une portée européenne ; nous aurons enfin les outils adéquats pour les créateurs et les artistes".