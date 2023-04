Coferme lance son Lait de Chimay, pour valoriser le travail des agriculteurs locaux (photos & vidéo)

L’objectif est louable et bien dans le goût des consommateurs: se passer d’intermédiaires, travailler en circuit ultracourt et assurer aux producteurs une juste rémunération. Celle-ci, concertée entre coopérateurs, ne crèvera néanmoins pas les plafonds puisque le prix de vente au consommateur sera de 1,25 € pour le lait demi-écrémé et 1,40 € pour le lait entier. De quoi pouvoir apposer sur la bouteille le label "Prix Juste Producteur" octroyé par la Région.

D’abord distribué dans la zone de récolte

" Et ce prix juste revient directement aux producteurs-coopérateurs, sans partir vers des actionnaires étrangers au monde agricole", souligne André Blanjean, directeur de Coferme. " Le nom de la marque est venu naturellement, explique le président de Coferme Pascal Laudelout. Quand on voit Chimay, on sait d’où cela vient, on sait que c’est du lait de chez nous, venant de vaches qu’on peut voir dans nos pâturages. Là on est dans le 100% local." Parce que, dans un premier temps, la distribution s’effectuera dans la zone de récolte, dans une dynamique d’économie locale.

"Outre l’aspect rémunérateur des producteurs, nous voulons recréer du lien entre ceux-ci et les consommateurs. Que ces derniers sachent que lorsqu’ils achètent du lait de Chimay, il provient réellement des fermes avoisinantes. Et pour nos producteurs aussi, c’est important de savoir que leur lait est acheté et consommé par des gens et des entreprises du coin. On souhaite redonner du sens à cette filière et à un acte d’achat apparemment anodin, mais tellement important pour l’économie locale de notre région herbagère. "

Du sens et du lien, on le retrouvera aussi dans la distribution aux publics défavorisés puisque la coopérative fournit, depuis 4 ans maintenant, les banques alimentaires de Belgique, en lait désormais identifié "de Chimay". Un marché public remporté, mais aussi une preuve que, quel que soit le niveau de vie, il est possible de se nourrir avec un aliment sain et local.

65 millions de litres de lait

À terme, l’objectif est d’étendre cette zone à l’échelle wallonne, nationale, voire frontalière proche. Avec 65 millions de litres collectés annuellement, la coopérative peut ainsi espérer valoriser par elle-même une bonne partie de sa production. Cette nouvelle ambition fait suite à l’expérience menée avec la marque française C’est qui le patron ? !. "Dans nos régions où l’on connaissait les fermiers livrant à Coferme, cela n’a pas mal fonctionné. Mais au-delà, cela manquait d’identification. Et même si la juste rémunération était garantie au producteur, il manquait cette image"lait local"pour assurer une distribution plus large en se différenciant des grandes marques plus industrielles", poursuit André Blanjean. Un manque auquel entend désormais remédier Le Lait de Chimay.