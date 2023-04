Du mal à trouver un logement? Le GPL à Charleroi et à proximité peut peut-être vous aider

Si dans ses débuts, la structure ne fonctionnait qu’avec des travailleurs de ces différentes structures sur leur temps libre, aujourd’hui le projet a bien grandi puisque depuis décembre dernier, une coordinatrice gère l’ensemble du projet afin de libérer un temps précieux aux travailleurs sociaux. Le projet connaît une telle ampleur que la ville de Charleroi via l’Échevinat de l’Urbanisme de Laurence Leclercq des subsides a été octroyée.

Coordinatrice du G.P.L., Louise Del Re ne peut que mettre en avant le développement de l’ASBL. “En regroupant les demandes de logements et en les diffusant à tous les partenaires, on y gagne en temps et en efficacité. Les demandes de logements sont adressées à l’un ou l’autre ensuite elles sont communiquées aux autres de cette manière il n’est plus nécessaire de faire une demande à chacun indépendamment et attendre une réponse. Une fois par mois nous nous réunissons avec les candidatures et trouvons ensemble les meilleures solutions. Par exemple quand une demande est adressée à une institution mais que celle-ci ne dispose pas de place, une autre structure peut rebondir et proposer une solution. Le gain de temps et d’énergie est très appréciable. Il y a aussi tout un accompagnement social en parallèle. ”

Au-delà de la recherche de logement, le G.P.L. se veut être un groupe de réflexion. “Tous les trimestres nous nous réunissons pour mettre en avant des problématiques comme le renouvellement du parc existant, la construction de nouveaux logements, le travail à réaliser en amont avant des expulsions ou encore la réduction du vide locatif. Nous avons aussi un médiateur en charge d’apaiser d’éventuels conflits entre les locataires et les propriétaires. Nous participons également à l’actualisation du Guide du Logement édité en 2021.”

Les prochaines élections se rapprochant, la l’ASBL travaille, en collaboration avec ses partenaires, à la création d’un cahier de recommandations.

Succès et résultats aidant, le G.P.L. planche à de nouveaux projets toujours liés au logement encore plus ambitieux.