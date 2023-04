Grèves dans les CPAS bruxellois et wallons: on réclame plus de moyens

À Charleroi, plus grande ville wallonne, seuls quelques agents du service social du CPAS de Charleroi sont en grève ; le fonctionnement des antennes sociales ne s’en voit donc pas impacté. Il est à préciser que le mardi n’est pas un jour de permanences ouvertes tout public dans les antennes sociales mais un jour d’ouverture sur rendez-vous uniquement.

Si l’ensemble des CPAS souhaite bénéficier de moyens supplémentaires ou mieux appropriés, la situation des travailleurs sociaux du CPAS de Charleroi n’est pas comparable à celle de leurs collègues bruxellois ou encore liégeois. En effet, sur les 3 dernières années, le nombre de “dossiers” gérés par assistant social a évolué à la baisse passant de 96 dossiers fin 2020 à 78 dossiers fin 2022. Aujourd’hui, il tourne en moyenne autour de 81 dossiers par agent.

Néanmoins, le quotidien des travailleurs sociaux n’en est pas plus facile pour autant. En effet, si le nombre moyen de personnes aidées par un travailleur social diminue, la charge psycho-sociale, elle, s’amplifie en regard de la complexification des situations des personnes reçues (désaffiliation sociale suite au COVID, problématiques multiples de logement, de santé et de dettes par exemple).

“Le CPAS de Charleroi a toujours veillé, tant que faire se peut, au bien-être de ses travailleurs notamment celles et ceux qui se trouvent en première ligne, en contact direct avec le public. C’est dans cet état d’esprit que nous avons, entre autres, entamé un plan de rénovation de nos antennes sociales avec le déménagement de l’antenne de Gosselies dans un tout nouveau bâtiment, le déménagement de l’antenne de Monceau dans un bâtiment qui sera entièrement rénové et la reconstruction à neuf de l’antenne sociale de Montignies qui sera le prototype d’une antenne sociale qui se veut idéale et dont l’aménagement a été pensé par le service social” pointe Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS de Charleroi. Et de poursuivre. “Un autre élément à prendre en compte dans l’analyse de la charge de travail, et non des moindres, est le renfort en travailleurs sociaux de première ligne dont nous bénéficions depuis 2022 grâce à un subside dégagé par le Gouvernement wallon.”

Cette enveloppe de 3 863 968 euros ventilée sur 2 années a permis de recruter 49 personnes (dont la plupart des assistants sociaux) afin de renforcer le service social de 1e ligne. “J’appelle de mes vœux à ce que ce soutien exceptionnel puisse être pérennisé par le Gouvernement wallon dans la mesure de ses possibilités budgétaires dès 2024.” En effet, ce renfort est particulièrement utile pour les travailleurs afin de faire face à la crise économique actuelle qui impacte de plein fouet les citoyens mais il est également très appréciable pour les CPAS (et par là leur tutelle communale) dont la situation budgétaire se complexifie aussi en regard du contexte économique.